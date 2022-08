Open Vld lanceert een online mobiliteitsbevraging op kindermaat

Op dit ogenblik wordt er volop werk gemaakt van een aangepast mobiliteitsplan in Waasmunster en vonden er reeds volksraadplegingen plaats voor de heraanleg van het Centrum en de Heide. Als fractie heeft Open Vld ook al een aantal keer proberen bijsturen o.a. voor wat het fietspad betreft in de Groenselstraat en Sousbeekstraat op de Ruiter. “Maar nu wensen we als partij ook eens te luisteren naar kinderen en hoe zij zich voelen in het verkeer. Vaak worden ze vergeten in dit debat, hoewel velen zich elke dag met de fiets of te voet in het verkeer begeven.” aldus fractieleider Bart Waterschoot. “Het is de bedoeling met een raadpleging op kindermaat ook eens naar hen te luisteren en deze punten ook mee te nemen in het debat of zelfs als deel van het toekomstig beleid.”