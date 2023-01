Open Vld formuleert alternatief voorstel voor parkeerprobleem Meermin: “Tunnel naar overkant N446"

Bij de voorstelling van de aanpassing aan de meerjarenplanning maakte de CD&V/N-VA-meerderheid bekend dat er een nieuwe centrumparking komt op de locatie van het voormalig atelier van Scheldecub. Open Vld ziet echter meer heil in een ander scenario. “Van bij de plannen voor het nieuwe vrijetijdscomplex heeft onze fractie gewaarschuwd voor een tekort aan parkeerplaatsen. Onze opmerkingen werden weggelachen, maar vandaag stelt iedereen vast dat deze opmerkingen wel degelijk gegrond waren”, stelt raadslid Annelies Fierens (Open Vld). “Maar in plaats van dure bouwgrond in het centrum op te offeren voor de aanleg van een nieuwe parking zou men de aanleg van een nieuwe parking kunnen overwegen juist buiten het centrum aan de overzijde van het nieuwe vrijetjdscomplex. Via een ondertunneling van de gewestweg N446 kunnen wandelaars, fietsers en gebruikers van deze parking ongehinderd het centrum van de gemeente bereiken en dient de centrale bouwgrond hiervoor niet opgeofferd te worden en kunnen er misschien betaalbare woningen voor jonge gezinnen gerealiseerd worden zodat we terug wat meer leven in het centrum krijgen. Bovendien kan op deze parking ook de aanleg van een skateterrein overwogen worden. Een suggestie om toch even over na te denken”, besluit Fierens.