Ondernemend Waasmunster lanceert nieuwe website en digitale bedrijvengids

Jazzparlee brengt muzikale poëzie naar Jazzklub

In de Lokerse Jazzklub kan je op zaterdag 15 april vanaf 20.30 uur een Jazzparlee bijwonen met Katelijne Billet en The Caravan Juke Joint. De Jazzklub heeft zijn uitvalsbasis in de kantine van atletiekvereniging AVLO in de Sportlaan.