“Ondanks rijverbod reed hij met bromfiets naar woning van Sophie V. om haar te doden”: dader van moordpoging nu ook voor politierechter

Wat te doen in het Waasland en Dendermon­de dit weekend: van Food Festival HAP in Sint-Niklaas tot cultuureve­ne­ment Primeur XL in Dendermon­de

Een culinaire reis rond de wereld maken op Food Festival HAP in Sint-Niklaas? Het nieuwe cultuurcentrum Belgica in Dendermonde ontdekken? Of toch liever een lentewandeling in de natuur in Tielrode? Het kan dit weekend allemaal in de regio Waasland en Dendermonde. Ontdek onze tips voor het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 juni.