Nieuwe watersportrage vindt weg naar waterplas Del Mare: “Over het water zweven met elektrisch surfboard”

WaasmunsterDeze zomer kan je op het Del Mare-meer in Waasmunster kennismaken met een nieuwe trend in de watersport: eFoils. “Het zijn elektrisch aangedreven surfboards waar je geen wind of golven voor nodig hebt”, zegt instructeur Arne De Buck van eFoil Vlaanderen.

Van Europa tot Hawai: wereldwijd breekt de rage door. De elektrische surfboards vonden twee jaar geleden eerder al hun ingang aan de Belgische kust in onder meer De Panne en Knokke. In Nederland werd er recent zelfs een eerste kampioenschap georganiseerd. De sport, waarbij je met wat verbeeldingskracht over het water zweeft, wint dus meer en meer aan populariteit. eFoil Vlaanderen is deze zomer gestart met initialessen in Waasmunster. Eerst krijg je wat uitleg over het materiaal en de technieken om rechtop te blijven staan. Dan ga je samen met de instructeur het water op.

Geen golven nodig

De eFoil wordt aangedreven met een afstandsbediening die de deelnemers in hun hand moeten houden. “De meeste mensen kunnen redelijk snel op hun knieën vliegen. Om comfortabel te kunnen rechtop staan is een hele les nodig. Als je nog eens voorbij de waterpas passeert, wees dan niet verbaasd om mensen boven het water te zien zweven. Het is geen droom”, lacht De Buck. “eFoils lijken surfboards maar je hebt er geen wind of golven voor nodig, ze zijn elektrisch aangedreven en jij hebt de controle in je hand. Door 2 wings of vleugels die onder water blijven heb je het gevoel dat je door de lucht vliegt. Eigenlijk bestaat de Efoil uit een surfboard met onderaan een 70 cm lange foil – een soort vliegtuigvin – met daarop een schroef gemonteerd. In het board zit een batterij die via de vin verbonden is met de schroef.”

Volledig scherm In Waasmunster kan je leren zweven op het water met een elektrisch surfboard of eFoil. © Monica Monte

De Buck geniet er naar eigen zeggen van om de ervaring met anderen te delen. “Iedereen krijgt hier een lach op zijn gezicht door de rush die ze ervaren eens ze beginnen vliegen. Het is een surreële ervaring die nog lang nazindert. Je kan zo hard gaan als je wil tot maximaal 25 kilometer per uur. Afhankelijk van je gewicht, de windsterkte en je snelheid kan je zowat anderhalfuur over het water zweven.” Veiligheid staat bovendien voorop tijdens het ‘zweefsurfen’. “Er zit een bescherming rond het propellertje zodat er geen aanraking mogelijk is. Ook een wetsuit, vest en helm behoren tot de klederdracht van eFoilers.”

