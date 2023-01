Nieuw gemeentehuis Waasmunster opent over twee weken de deuren: “Alle diensten gecentraliseerd op één site”

Met de opening van het nieuw administratief centrum tussen de centrumkerk en vrijetijdscomplex De Meermin centraliseert Waasmunster al zijn diensten op één locatie. “Deze site zal het kloppende hart vormen van Waasmunster en loodst onze gemeente naar de toekomst. Zo was het vroeger een probleem voor minder mobiele mensen om tot in de raadszaal van het oude gemeentehuis te geraken. In de nieuwbouw is er een lift voorzien en is de nodige apparatuur aanwezig om de gemeenteraad te livestreamen.”

Onthaalzuil

In het nieuwe gemeentehuis zal er gewerkt worden op afspraak. “Daardoor kunnen we onnodige wachttijden vermijden en ben je meteen zeker dat de juiste medewerker aanwezig is en bij complexere vragen is het antwoord goed voorbereid”, schetst Bauwens. Nieuw is dat inwoners van Waasmunster in de inkomhal een onthaalzuil zullen vinden. Wie al een afspraak heeft kan zich daar aanmelden of ter plaatse een afspraak maken aan de zuil. “Natuurlijk zijn er ook zaken of kleine vragen waarvoor onze inwoners gewoon eens willen binnenlopen. Dat kan uiteraard ook.”