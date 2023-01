Natuurliefhebbers ontzet over vellen bos nabij E17: “Onbegrijpelijk dat alle bomen moesten verdwijnen”

WaasmunsterSamen met natuurvereniging Natuurpunt Waasland-Zuid uiten verschillende Waasmunsterse natuurliefhebbers hun ongenoegen over de kap van een stuk bos nabij de E17. “Steeds meer groen in onze gemeente wordt opgeofferd voor de verkoop van hout”, klinkt het. Bosgroep Oost-Vlaanderen reageert dat de werken conform zijn uitgevoerd en dat het bos zich zal herstellen de komende jaren.

De kap van het bos, zowat een voetbalveld groot, met volwassen kastanjebomen nabij de E17 en de Roosenbergabdij zet kwaad bloed bij wandelaars en mensen uit de buurt die geregeld langs de locatie wandelen of fietsen. “De bossen zijn onder meer de thuis van een groep reeën, klein wild en vogels. Maar waar voordien volwassen kastanjebomen stonden, gaapt sinds kort de complete leegte”, zegt Sandor Van Bijsterveld. “Het gaat duidelijk om een meedogenloze kaalkap. Nochtans nam ik op 23 oktober 2021 nog een foto van een bord aan het bewuste bos, waarop duidelijk werd aangekondigd dat het enkel om een ‘uitdunning’ zou gaan en dus niet om een ‘ontbossing’. Maar nu is toch alles weg. Ik vraag me als natuurbewuste burger af waarom een robuust loofbos in ons al zo fel versnipperde en volgebouwde landschap, moest verdwijnen.”

“Geen excuus voor kaalkap”

Ook de lokale Natuurpunt-afdeling, die instaat voor het beheer van het nabijgelegen natuurgebied De Vaag en De Ketelbossen, is verbolgen. “Hakhoutbeheer mag geen excuus zijn voor kaalkap”, zegt Dirk Hylebos van Natuurpunt Zuid-Waasland. Goed uitgevoerd hakhoutbeheer zorgt inderdaad voor meer biodiversiteit voor zowel planten als dieren. Hier stellen we echter vast dat àlle bomen, ook volwassen exemplaren van 20 jaar of ouder, en zonder onderscheid van soorten om louter financiële redenen volledig gerooid werden. Zware machines hebben het terrein doorploegd met verwoesting van alle boslagen, de strooisellaag en de bodemstructuur.”

Volledig scherm Kap bos nabij E17 in Waasmunster © rv

Hergroei

Bosgroep Oost-Vlaanderen, dat een kapvergunning verkreeg, van Agentschap Natuur en Bos ziet het anders. “De werken zijn reglementair en conform het goedgekeurde beheerplan uitgevoerd”, zegt Simon Brandt namens de vzw. “Over een goede halve hectare werden inderdaad alle bomen verwijderd. De hergroei gaat bijzonder snel en we verwachten dat er binnen de vijf jaar opnieuw tamme kastanjes zullen groeien van zo’n 3 meter hoog. Om die hergroei goed te laten verlopen moeten zeer veel bomen verwijderd worden over een voldoende grote oppervlakte. Wanneer er te veel dikke bomen blijven staan, is er vaak weinig tot geen hergroei mogelijk. De werken werden in zeer natte omstandigheden uitgevoerd, wat momenteel geen fraai zicht oplevert. Maar de situatie zal zich vrij snel herstellen.” Brandt ontkent dat bij de houtkap driest te werk werd gegaan. “Er werd gewerkt met vaste ruimingspistes, waardoor bosbouwmachines enkel op vaste sporen mogen rijden om zo maximaal bosbodem te sparen.”

De Bosgroep geeft wel toe dat een bord dat eerder op de locatie stond niet op maat was van de geplande werken. “Het was een oud bord dat voor verschillende soorten kappingen kan dienen. We zullen in de toekomst zorgen voor meer specifieke infoborden die duidelijk vermelden om welk type kapping het gaat. Het ging hier dus niet om een dunning, maar wel over een herbebossingsproject met natuurlijke hergroei, namelijk een hakhoutkap.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.