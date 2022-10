Natuuratelier Sombeke viert 20-jarig bestaan met feestweekend

Al bijna twee decennia ontvangt Ingrid in haar natuuratelier aan de Dries klassen met kinderen om hen in te wijden in de geheim van de natuur. Ze laat hen herontdekken wat de link is tussen wat op hun bord verschijnt en waar het vandaan komt. “Sommige kinderen denken dat chocomelk afkomstig is van bruine koeien”, verduidelijkt Ingrid het met een grappig voorbeeld.