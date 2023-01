Na jarenlange pauze opnieuw een mis in Heidekapel

Beveren/Sint-Niklaas “Ik dronk pas ná het ongeval een volledige fles wodka leeg”: rechter gelooft niets van verhaal van dronken bestuurder die met auto in gracht reed

Een bestuurder uit Beveren is lichamelijk ongeschikt verklaard om nog te rijden nadat hij met 3,15 promille alcohol in het bloed met zijn bestelwagen in een gracht in Beveren was beland. Zijn eerste verklaring dat hij pas ná het ongeval in de drank was gevlogen, werd van tafel geveegd.

14:49