N70 bezaaid met glasscherven, wellicht van vrachtwagen gevallen

De brandweer had heel wat werk om de glasscherven, die over ruim 50 meter verspreid lagen, op te vegen. Aangenomen wordt dat een glasplaat van een rijdende bestelwagen of vrachtwagen gevallen is en dat de bestuurder dit niet opgemerkt heeft en nietsvermoedend is verder gereden. Ter plaatse werd immers ook een afgescheurde spanriem gevonden. Voor zover bekend liepen geen voertuigen schade op. Er was tijdens de opkuis tijdelijk lichte verkeershinder.