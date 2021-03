Moeder richt zich in rechtbank tot jongeman (24) die na dodelijke klap nog 12 snelheidsboetes verzamelde: “Wij beschouwen dit als moord op onze dochter”

Zele Gedicht van ‘modern rederijker’ Stijn De Paepe prijkt aan gevel De Schatkist: “Ode aan het belang van basisonder­wijs”

10 maart Voor het eerst krijgt het werk van de Zeelse dichter en ‘modern rederijker’ Stijn De Paepe (41) een permanente plek in de publieke omgeving. De primeur is voor GO! Basisschool De Schatkist in de Alois De Beulelaan.