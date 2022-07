Moeder die eigen kinderen verdronk in badkuip, neergestoken aan voordeur

Sombeke/Sint-NiklaasDe moeder die tien jaar geleden haar eigen kinderen verdronk in een badkuip op vakantie in Curaçao, is zaterdagavond neergestoken in haar huis in Sombeke. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar. De dader is nog op de vlucht.