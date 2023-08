Minister Peeters (Open Vld) duidt studiebureau aan voor heraanleg N70 in Waasmunster

Vaste klanten redden Woodstock van sluiting, en nemen zaak over: “Uit liefde voor het café en ons dorp”

Het bekende café Woodstock in Nieuwkerken is gered van een sluiting. Drie vaste klanten nemen de zaak zelf over, nadat eigenaars Kris en Alain na meer dan 30 jaar hadden aangegeven ermee te willen stoppen. “Dit café mócht gewoon niet verdwijnen”, zeggen Björn, Ivo en Arne.