Michelinster en twee nieuwe horecazaken deze zomer: heide herleeft als Wase horecatrekpleister

Al decennia lang is de Waasmunsterse heide als groen wandel- en fietsparadijs nabij het op- en afrittencomplex van de E17 in trek bij horecaliefhebbers, maar enkele jaren geleden zat die reputatie in het slop door de oplopende leegstand. Die trend lijkt nu definitief gekeerd, twee jaar geleden al heropende in het voormalige pand van De Lork al Mona Food & Drinks na jaren van leegstand en sinds dit voorjaar is er met Sense zelfs een sterrenrestaurant te vinden in de Fortenstraat.

Barelza

Ook twee andere vaste waarden waar de uitbaters besloten er de stekker uit te trekken, hebben nu een opvolger. Het Boshuis in de Groenstraat was onder het bewind van de familie Van Remoortel meer dan dertig jaar een begrip op de heide, maar door hun pensioengerechtigde leeftijd waren Erik en Marleen al langer op zoek naar een koper. In het voormalige pand van het Boshuis opende begin deze maand Barelza, de tearoom van Patrick D’haese en Griet Thuysbaert die hun zaak verhuisden van Sinaai naar Waasmunster. “Een tearoom was er nog niet echt op de Heide. Daar willen we een uniek verhaal mee schrijven. Precies drie jaar geleden konden we op onze vorige locatie in de Zwaanaardestraat 25 personen ontvangen op ons terrasje met een foodtruck. Nu drie jaar later beschikken we hier in Waasmunster over een terras met speeltuin waar plaats is voor 120 personen. Bovendien waren we al langer op zoek naar een pand dat we konden kopen. Griet volgde zelfs een opleiding om zelf ambachtelijk ijs te maken, maar je kan er ook terecht voor verse pannenkoeken, wafels en patisserie. “We willen onze gasten hier echt in de watten leggen.”