Massale solidariteit voor gezin van elf na verwoestende brand: “Ze hebben enkel nog de pyjama waarmee ze naar buiten zijn gevlucht”

WaasmunsterDe zware woningbrand in de Neerstraat die dinsdagochtend een gezin van elf trof laat niemand in Waasmunster onberoerd. Zowel de buurt als de school zijn al met inzamelacties gestart. Het gemeentebestuur gaat de hulp coördineren. Er worden twee inzamelpunten opgezet. “Een noodwoning is al beschikbaar, nu nog alle spullen om het te vullen”, klinkt het.

Kim Felix (39) woont zelf in de Neerstraat en was dinsdag de eerste die een oproep lanceerde om het getroffen gezin te helpen. “Ik ken de mensen niet persoonlijk maar het drama heeft me diep geraakt”, vertelt ze. “Ik heb wel wat ervaring met vrijwilligerswerk en dus heb ik het initiatief genomen voor een inzamelactie. De massale respons heeft me wel verrast. Mijn telefoon staat roodgloeiend en ik heb amper tijd om alle mails te beantwoorden. Het is hartverwarmend dat zoveel mensen hulp willen bieden.”

Volledig scherm Het huis van de familie is na de brand onbewoonbaar verklaard. © Kristof Pieters

Veel donaties

Omdat Kim zelf niet over voldoende ruimte beschikt om alles te stockeren, houdt ze vooral nauwgezet een inventaris bij van alle spullen die mensen willen doneren. “Het gaat vooral om kinderkleding maar er zijn ook al bedden aangeboden. We mankeren wel nog matrassen, donsdekens en kussen maar ook grotere elektrische apparaten zoals een wasmachine en droogkast. Verder gaat het om keukenapparaten, servies, enz. Eigenlijk is alles nodig om een huis terug te vullen want het enige dat het getroffen gezin nog heeft is de pyjama waarmee ze naar buiten zijn gevlucht.”

Volledig scherm Kim Felix © Kristof Pieters

Twee inzamelpunten

Het gemeentebestuur heeft intussen beslist dat er een inzamelpunt wordt ingericht in de gemeentelijke werkplaats op de Manta-site in de Neerstraat. Daar kan men vanaf donderdag op weekdagen tussen 9 en 11 uur terecht. Op de website van de gemeente kan men raadplegen welke spullen er nog nodig zijn. Zodra er van bepaalde materialen voldoende voorraad is, zal dat ook via deze weg gecommuniceerd worden.

Een tweede inzamelpunt komt bij de basisschool Atmos in de Kouterstraat waar vier van de zeven kinderen school lopen. Daar wordt kleding, speelgoed en linnengoed ingezameld. Het gezin telt vier meisjes van 3, 7, 9 en 12 jaar en drie jongens van 5, 10 en 11 jaar. “Ook hier is er veel solidariteit”, getuigt directeur Evelyn Van Roeyen. “Met Sinterklaas en Kerst voor de deur willen we zeker voldoende speelgoed bijeen krijgen. Na de dramatische gebeurtenissen zorgt dat tenminste voor wat afleiding voor de kinderen.”

Volledig scherm Evelyn Van Roeyen © Kristof Pieters

Bijstand van CLB

De school schakelde ook het CLB in om leerkrachten, leerlingen maar ook ouders bij te staan. “Iedereen is hier zwaar aangeslagen want ook het negenjarig meisje dat in kritieke toestand verkeert, is een leerling van onze school. We hopen dat ze volledig zal herstellen van de opgelopen verwondingen. Intussen doen we er alles aan om de rest van de familie zo snel mogelijk terug op weg te helpen.”

Dat is ook het doel van de buurtbewoners. “Er is al een noodwoning ter beschikking gesteld via de gemeente en de huisvestingsmaatschappij”, weet Kim Felix. “Voorlopig kan het gezin terecht bij familie maar het zo mooi zijn als ze volgende week al terug een eigen huis kunnen hebben.”

Alle info over de inzamelactie: https://www.waasmunster.be/inzamelactie-woningbrand-neerstraat of de facebookpagina van de school.

