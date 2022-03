Mariazusters van Franciscus kandidaat voor opvang Oekraïens gezin: “Opvang in Roosenbergabdij uitgesloten”

Het Bisdom Gent is momenteel druk bezig met het oplijsten van potentiële locaties voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Oost-Vlaanderen. “Collectieve opvang in kloosters is niet altijd even evident. De Roosenbergabdij in Waasmunster is daar een voorbeeld van. In het verleden is al duidelijk gemaakt dat omwille van brandveiligheid en de aanwezigheid van asbest een verblijfsfunctie moeilijk ligt”, zegt Peter Malfliet, woordvoerder van het Bisdom Gent. “De Mariazusters van Franciscus (die tot voor enkele jaren in de Roosenbergabdij verbleven) zijn wel bereid gevonden om een Oekraïens gezin op te vangen in hun klooster in de Kerkstraat in het centrum van Waasmunster.”