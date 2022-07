Man die Sophie V. (45) neerstak door politie opgepakt

De feiten speelden zich vorig weekend af in de Sportstraat in Sombeke, een deelgemeente van Waasmunster. Sophie V. werd er voor de deur van haar woning neergestoken. Ze kreeg een mes in haar buik waarna de dader wegvluchtte. De timing van het incident was opmerkelijk, op één dag na exact tien jaar na de moord op haar eigen dochters. Een verband lijkt er evenwel niet te zijn. Sophie V. zou met de verdachte een relatie hebben gehad. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd, maar intussen is haar toestand stabiel. De dader, een man uit Sint-Niklaas, stond intussen geseind bij de politie. Hij werd dinsdagavond opgepakt. Dat wordt bevestigd door het parket van Oost-Vlaanderen. Hij verscheen intussen voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden. In het belang van het onderzoek en op vraag van de onderzoeksrechter wil het parket geen verdere info meedelen over de precieze omstandigheden en het motief van de steekpartij.