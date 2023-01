Lions Waasmunster organiseren ontbijtactie

Waasmunster Brug Oudeheer­weg-Hei­de over E17 krijgt tweede leven als eerste Wase ‘ecovelo­duct’: “Oversteek­plaats voor fietsers, wandelaars,... en dieren”

Het Agentschap Wegen en Verkeer start in maart met de ombouw van de bestaande brug Oudeheerweg-Heide over de E17 tot een ecoveloduct. Dat is een brug met aan de ene kant een voet- en fietspad en aan de andere kant een onverhard deel waar dieren de snelweg kunnen oversteken.

