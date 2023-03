Lichtgewonde na slippartij op natte wegdek E17

Geflitst met 140 kilometer per uur op Singel in Jaguar van vader: “Ik hoorde niet hoe snel de auto ging”

Een 25-jarige bestuurder uit Sint-Niklaas is veroordeeld voor een snelheidsovertreding met de Jaguar van zijn vader. Daarmee reed hij 140 kilometer per uur op de Singel in Sint-Niklaas. De maximum toegelaten snelheid is er 70 kilometer per uur. “Ik hoorde niet hoe snel ik ging”, aldus de man.