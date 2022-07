Lezing over ‘de toekomst van het verleden van Waasmunster’

Inschrijven kan via de webshop van de gemeente (https://webshopwaasmunster.recreatex.be/). Het aantal deelnemers is beperkt tot 100 personen. Je betaalt 5 euro per persoon voor deelname, streekbier of frisdrank inbegrepen. De lezing start om 19 uur en duurt tot 21 uur. Info: Dienst Toerisme Vrijetijdscomplex De Meermin Abdij van Roosenberglaan 6 9250 Waasmunster Tel. 052 89 20 84