Leerlingen nemen nieuw buitenspeeltuig in ontvangst

Zele Bekende keukenbou­wer uit Zele vraagt faillisse­ment aan, heel wat klanten blijven achter met lege handen

Alkeba, een bedrijf uit Zele gespecialiseerd in badkamers, keukens en dressings heeft afgelopen weekend het faillissement aangevraagd. Het bedrijf was heel bekend hier in de regio en had verschillende filialen. Door de aanvraag van het faillissement zouden 29 personen hun job verliezen.

16 november