Langs bossen en velden: ontdek al wandelend de trage wegen in Waasmunster

Sint-Niklaas Urbexer Jori (32) gaat al zeven jaar op avontuur in verlaten gebouwen: “Illegaal? Als agenten zien dat ik enkel een fototoe­stel bij me heb, zien ze het vaak door de vingers”

Hij ging al op avontuur in Tsjernobyl, waar nog altijd stralingsgevaar is van de ontplofte kernreactor, verkende een verlaten psychiatrie in Italië en schoot - dichter bij huis - de laatste beelden van de legendarische Zillion-discotheek in Antwerpen. Jori Rotthier (32) uit Sint-Niklaas doet al zeven jaar aan ‘urbexing’: verlaten gebouwen bezoeken én fotograferen. Volgens de letter van de wet is het illegaal, “maar ik voel me geen inbreker. Ik doe toch niets verkeerd?”

23 januari