Landelijke Gilde en Ferm organiseren voor tiende maal Lichtjeswandeling

Hamme Vier personen naar ziekenhuis met rookintoxi­ca­tie na brand op apparte­ment

In de Slangstraat in Hamme is in de nacht van dinsdag op woensdag brand ontstaan in een appartement op de derde verdieping. Het appartement is volledig verwoest, maar de bewoonster kon gelukkig tijdig ontkomen. Drie andere bewoners die een verdieping hoger woonden moesten gered worden door de brandweer omwille van de rook in de hal.

12 oktober