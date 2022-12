Kerststallenfietsroute

Lokeren Vzw Durme zamelt 35.000 euro in voor crowdfun­ding otter

In de zomer lanceerde natuurvereniging vzw Durme een crowdfundingactie in het teken van de otter. De campagne leverde 35.000 euro op. Die middelen worden geïnvesteerd in meer natte natuur in de regio rond Durme, Moervaart en Schelde. Zowat zeventien voetbalvelden aan grond werden dit jaar aangekocht om verder te beheren en te herstellen in functie van de otter.

