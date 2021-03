Jongeman (24) riskeert drie jaar cel na dodelijk ongeval: “Wij beschouwen dit als moord op onze dochter”

WaasmunsterDe 24-jarige A. uit Antwerpen riskeert een gevangenisstraf van drie jaar nadat hij in mei 2019 een ongeval veroorzaakte met dodelijk afloop op de E17 in Waasmunster. Hij reed er met een te hoge snelheid al zigzaggend op de E17, waarna hij een voertuig aanreed dat tegen de middenberm werd gekatapulteerd. “Wij hebben voor u als dader geen goede woorden”, vertelde de moeder van het slachtoffer in de rechtbank.

De feiten gebeurden op 17 mei 2019 omstreeks 20 uur aan de oprit van de E17 in Waasmunster. A. was onderweg naar Antwerpen met een vriend naast hem, terwijl hij met een snelheid van 150 kilometer per uur laveerde tussen de verschillende wagens. Hij was danig in gesprek met zijn vriend, dat hij niet besefte dat zijn gedrag levensgevaarlijk was. Aan de oprit liep het mis en botste hij met het voertuig van het slachtoffer dat tegen de middenberm werd gekatapulteerd. Zij werd ter plaatse nog gereanimeerd, maar overleed later toch aan de gevolgen van het ongeval. Ook een ander voertuig deelde nog in de klappen bij het ongeval.

“Crapuul”

Openbaar aanklager Sarie De Vrieze was bijzonder streng voor de nog altijd maar 24-jarige beklaagde. “Wij doen ons uiterste best om hier te werken aan de verkeersveiligheid en slachtoffers te vermijden, maar door zo een stuk crapuul en jouw rijgedrag vallen er onschuldige slachtoffers. Ik word hier zelf bijzonder kwaad van”, aldus De Vrieze. “Wat mij nog het meeste stoort is dat de man geen enkel schuldbesef toont. Dat is gewoon degoutant. Meneer heeft na het ongeval op 1,5 jaar tijd liefst twaalf snelheidsboetes verzameld op zijn naam. Hij heeft het leven van een hele familie verwoest, maar probeert zichzelf toch goed te praten”, aldus het OM.

Volledig scherm Het ongeval gebeurde op de E17 in Waasmunster. © Kristof Pieters

Ook politierechter Peter D’Hondt was niet mals voor de twintiger. “Al 25 jaar lang is veiligheid in het verkeer mijn stokpaardje en het belangrijkste dat hier is, maar dat lijkt bij u nog niet door te dringen", aldus de politierechter. “Een vrouw is door uw schuld overleden in het verkeer, mede door snelheid, en toch slaagt u er in nog snelheidsinbreuken te plegen nadien, dat ligt zwaar op de maag", aldus D’Hondt.

Gehaast

Volgens de advocaat van de beklaagde beseft de man wel degelijk wat hij veroorzaakt heeft en gaat hij gebukt onder spijt. “Hij was gehaast die dag en ontkent zijn rijstijl zeker niet, maar hij heeft dit ook nooit gewild", klonk het. “Hij heeft een draai gegeven aan zijn stuur en is hierdoor beginnen slippen, waarna het dramatische ongeval is gebeurd”, klinkt het.

Quote Een vrouw is door uw schuld overleden in het verkeer, mede door snelheid, en toch slaagt u er in nog snelheids­in­breu­ken te plegen nadien, dat ligt zwaar op de maag Politierechter Peter D’Hondt

De advocaat van de slachtoffers haalt ook het gebrek aan schuldbesef boven. “Hij zei in het begin letterlijk dat hij geen verantwoordelijkheid had voor dit ongeval, maar niets is minder waar", klinkt het. “Meneer toont nul schuldbesef en biedt amper zijn excuses. Dat is bijzonder pijnlijk.”

Moord

Tot slot richtte ook de moeder zich nog tot de beklaagde in de rechtbank. “Wij beschouwen dit als moord wat u gedaan heeft”, vertelde ze in tranen. “U en alleen u bent verantwoordelijk voor de dood van onze dochter, verder bestaat u niet voor ons. Voor uw daden hebben wij geen woorden en we hopen dat U nooit meer in een wagen kruipt”, besloot de moeder.

A. riskeert een gevangenisstraf van drie jaar, een boete van 4.000 euro en een rijverbod van vijf jaar, waarbij hij zijn rijexamen volledig opnieuw moet afleggen. Er zal ook een deskundige aangesteld worden die de rijgeschiktheid van de dader moet onderzoeken/ De uitspraak volgt volgende week dinsdag.