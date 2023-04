Jonathan (26) loopt 24 uur lang op crosstrainer: “Vooral mentaal een uitdaging want normaal zorgt het landschap voor wat afleiding”

Freinet­school Keerpunt verhuist van Belsele naar Lokeren: “Meer aanslui­ting vinden bij buurtleven”

Het Lokerse onderwijslandschap verwelkomt vanaf 1 september een eerste secundaire methodeschool. Freinetschool Keerpunt Waasland verhuist van Belsele naar de Durmestad en neemt zijn intrek in ‘Den Blauwen Hof’ aan de Oud-Strijderslaan. “In Sint-Niklaas hadden we af te rekenen met concurrentie van andere secundaire methodescholen. Bovendien kunnen we hier meer werk maken van een connectie met de buurt”, zegt José Depuydt van Keerpunt Waasland.