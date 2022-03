Jogger die hondje Dribbel doodstak, krijgt straf met uitstel: “Fout ligt ook deels bij baasje”

Moerzeke/Kastel Groep vrienden organi­seert met ‘Thor Bar Run’ eerste editie van obstacle run in Kastel

Vzw De Spukkers, een groep vrienden die de handen in elkaar geslagen hebben, organiseren op 16 en 17 april de eerste editie van hun ‘thor bar obstacle run’ in Moerzeke en Kastel. De organisatie is dit weekend begonnen aan de opbouw van de obstakels, en kijkt er enorm naar uit. “Eindelijk is er nog eens iets uitdagends te doen in Moerzeke en Kastel”, zegt Christiaan Van Riet.

20 maart