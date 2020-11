Jogger die hondje Dribbel doodstak in Waasmunster is opgepakt na verspreiding van camerabeelden

Lokeren Beklaagde zonder rijbewijs valt in bocht met motor: Fikse geldboete en rijverbod

20 november T.B. uit Lokeren moest zich vandaag voor de rechtbank verantwoorden nadat hij zonder rijbewijs met een motor had gereden. Hij had deze geleend van J.L. maar was nog geen honderd meter ver toen hij op de grond viel in een bocht en de politie hem opmerkte. “Ik was niet goed bezig in die periode", aldus B.