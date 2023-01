Infosessie Digipunt over online bankieren

Op een Digipunt kan elke 55-plusser van Waasmunster terecht met vragen rond digitale problemen.. Je kan gebruikmaken van de computers ter plaatse of een eigen toestel meebrengen. De hulp en begeleiding in een Digipunt is gratis. Inschrijven is niet nodig. Meer info via elien.goossens@waasmunster.be of 052/89.20.03.