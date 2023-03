IN BEELD. Waasmunsteraars maken kennis met nieuw gemeentehuis

IN BEELD. Lokerse boeren vertrekken in colonne richting Brussel: “Toekomst van onze bedrijven al twee jaar geblok­keerd”

In de Heilige Geestmolenstraat in Lokeren verzamelde vrijdagochtend tientallen boze landbouwers. Met een colonne van vijftig tractoren trekken ze samen met collega-boeren richting Brussel voor een protestactie. “Ook in Lokeren is er op dit moment geen enkel landbouwbedrijf dat erin slaagt zijn vergunning te vernieuwen”, zegt Philip De Visscher.