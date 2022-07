Herstellingswerken aan dijk potpolder

Moerzeke Moerzeke heeft er nieuwe bewoner bij: Zeehond laat zich meermaals zien aan De Kille

Fietsers of wandelaars die de komende dagen langs De Kille in Moerzeke passeren houden hun ogen beter wat extra open. De laatste tijd werd er al meermaals een zeehond gespot in de buurt, en gisteren kon David De Kinder ook enkele beelden maken van het dier.

13:29