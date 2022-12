Heibel over wijziging gemeenteraadsreglement: “Wij voelen ons als oppositie monddood gemaakt”

Tot op heden konden gemeenteraadsleden spontaan mondelinge vragen stellen. De oppositie voelt zich in zijn vrijheid beperkt dor het nieuwe reglement. “We begrijpen de argumentatie van sommige andere gemeenten, waar de gemeenteraad vaak heel lang duurt of waar dit echt nodig is om alles in goede banen te blijven leiden. In Waasmunster verloopt de vraagstelling echter steeds correct en met het nodige begrip indien er bij vrij technische vragen niet onmiddellijk kan geantwoord worden. We begrijpen deze beslissing dan ook niet, die trouwens enkel werd gesteund door de meerderheid (11 tegen 10)”, klinkt het bij Open Vld en Groen in een gezamenlijk persbericht. “We zien dit vooral als een poging van het schepencollege om hun beperkte kennis van sommige dossiers te verdoezelen en zo meer te kunnen rekenen op de administratie.”