Gilles Van Vlierbergh (24) van restaurant Sense dingt mee naar titel ‘Sommelier of the Year’: “Opgegroeid tussen de wijn”

WaasmunsterGilles Van Vlierbergh, sommelier bij sterrenrestaurant Sense in Waasmunster, maakt kans om de titel ‘Sommelier of the Year’ binnen te halen. “Ik ben elke dag bezig met wijn en groeide er letterlijk tussen op, want mijn vader is wijnhandelaar”, zegt de 24-jarige wijnkenner.

Lokeraar Gilles Van Vlierbergh is zeker niet de enige sommelier uit onze regio die kans maakt op de titel. Hij verkeert in het mooie gezelschap van Remco Jansen (Fleur de Lin, Zele), Stefaan Camerlinck en Len Willems, (De Ceder, Kruibeke), Bruno De Wilde (Roosenberg, Waasmunster), Anne De Bruyn (Kokarde, Dendermonde), Esrä Cayir (Pur Boeuf, Berlare) en Martine Verspecht en Herbrecht Robbrecht (Herbert Robbrecht, Beveren). Toch valt zijn selectie op door zijn jonge leeftijd en achtergrond.

“Ik werk sinds november vorig jaar voor Sense, maar het is niet mijn eerste ervaring in de horeca. Eerder was ik als student ook al aan de slag bij restaurant Vos in Lokeren en later in de bediening en als assistent-sommelier bij sterrenrestaurant The Jane”, vertelt hij. “Ik heb Lichamelijke Opvoeding gestudeerd, maar aan de slag gaan in de horeca was eigenlijk altijd al mijn doel.”

Volledig scherm © Geert De Rycke

Gilles kreeg de liefde voor wijn, bij wijze van spreken, mee met de paplepel. “Mijn vader Rony is zo’n twaalf jaar geleden op zijn veertigste een eigen wijnzaak begonnen. Het was eigenlijk zijn droom om ooit als sommelier aan de slag te gaan in restaurant, maar omdat hij pas op latere leeftijd met zijn zaak RvVino is begonnen, heeft hij die stap nooit gezet. Ik ben blij dat ik zijn en mijn droom nu wel kan waarmaken.”

Speeltuin

Chef Michiel De Bruyn gelooft volop in het kunnen van zijn jonge sommelier. “We waren al een tijdje op zoek naar een sommelier en Gilles was hier al enkele keren komen eten en bood spontaan zijn diensten aan. Zo ging de bal aan het rollen”, vertelt de chef van Sense. “We hebben zo’n 500 tot 600 wijnreferenties op onze kaart. Dat is Gilles zijn speeltuin. In een gastronomisch restaurant krijg je échte wijnadepten over de vloer die Gilles met zijn kennis met raad en daad kan bijstaan. Bovendien ontfermt hij zich als sommelier over alle dranken: van saké of bier tot non-alcoholische dranken.”

Volledig scherm Gilles samen met zijn vader Rony aan diens wijnzaak RvVino. © RVVino

Prijs-kwaliteit

De jonge sommelier tracht zijn kennis over de wijn constant bij te schaven. “Ik ben eigenlijk elke dag bezig met wijn. Bij een nieuwe menu proberen we ook nieuwe combinaties uit, onze wijnkaart leeft en uiteraard pik ik al graag eens een wijnreisje mee met een bijhorende overnachting op een wijndomein”, vertelt Gilles. Of hij een ultieme wijntip heeft voor onze lezers? “Je moet vooral je eigen smaak volgen. Ook bij mij wisselt mijn smaak heel erg van fijne, elegante tot meer pittige wijnen. Bovendien vind je met een budget tussen de 10 en 20 euro prijs-kwaliteit al heerlijke flessen.”

Voor meer informatie over de verkiezing ‘Sommelier of the Year’ of om je stem uit te brengen, kan je surfen naar www.sommelieroftheyear.eu.

