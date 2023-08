Nieuwe BMX-piste in Sportkring­park is de eerste in het Waasland: “En nu dromen om hier het Belgisch kampioen­schap te organise­ren”

In het Sportkringpark is dit weekend een nieuwe BMX-piste in gebruik genomen, de eerste in het Waasland. De club The BMX Stars neemt het beheer ervan in handen. “Met een startberg van 5 meter hoog en een 350 meter lang parcours biedt deze piste alle uitdagingen waar BMX’ers naar verlangen”, zegt voorzitter Johan Van Saen trots. De club droomt al stilletjes om nu het BK naar Sint-Niklaas te halen.