Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Waasmunster vandaag

Fietspad op nieuw ecovelo­duct over E17 openge­steld

Door wijzigingen in het ontwerp en onvoorziene omstandigheden hebben de werken aan het ecoveloduct op de brug Oudeheerweg-Heide over de E17 in Waasmunster vertraging opgelopen. Sinds vrijdag 7 juli is de kant van het fietspad wel al opengesteld voor het verkeer.