Gemeente Waasmunster voert burgerbudget in na voorstel Groen

Zele Opnieuw vervuiling van diesel vastge­steld op Rozenbeek, vervuiler zal opdraaien voor kosten

Op de Rozenbeek aan Durmen in Zele is voor de zoveelste keer milieuvervuiling vastgesteld. De eerste meldingen van zware geurhinder kwamen binnen op vrijdagavond, maar ook zaterdagochtend was de brandweer samen met de civiele bescherming in de weer om de vervuiling zo snel mogelijk op te ruimen. Een bedrijf in het industrieterrein is verantwoordelijk, en zal opdraaien voor de kosten.

30 april