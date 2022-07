Gemeente voert bevraging rond mobiliteitsplan Heide

Kastel Dode eenden drijven op water aan Sigmawer­ken: dieren mogelijks overleden door botulisme

In de Grote Wal en het Groot Schoor in Moerzeke heeft een wandelaar gisteren tientallen dode eenden aangetroffen in het water. De dieren zijn waarschijnlijk gestorven door botulisme, een bacterie in het water, die vaak voorkomt wanneer de temperaturen hoger oplopen.

