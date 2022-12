Gemeente stelt totaalrenovatie Blauwendael en nieuwbouw Academie uit: “Enkel dringende renovaties mogelijk”

De gemeente stelt dat ze haar inwoners buiten schot wil houden door niet te raken aan de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de roerende voorheffing. Om de rekening te doen kloppen, moet ze wel snoeien in de geplande investeringen. “We hebben in de eerste plaats gekeken naar wat we zelf kunnen doen”, zegt burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V). “Zo zijn alle diensten aangespoord om de tering naar de nering te zetten, maar er zullen ook een aantal grote investeringen herbekeken worden zoals de nieuwbouw voor de academie en de restauratie van kasteel Blauwendael.”

Het gekende kasteel in het gelijknamige park Blauwendael doet onder meer dienst voor huwelijksceremoniën, ontvangsten en jubilea, maar is toe aan een grondige renovatiebeurt. Zo hamerde onder meer oppositiepartij Open Vld al meermaals op de aanpak van het kasteel (zie foto). “De totaalrenovatie wordt verschoven in de tijd. Enkel dringende restauraties zullen wel uitgevoerd worden”, geeft Bauwens aan. Ook de geplande nieuwbouw voor de academie gaat voorlopig in de koelkast.

Volledig scherm Oppositiepartij Open Vld hamert al langer op een renovatie van de ramen van kasteel Blauwendael. © Rik Daelman

Nieuwe centrumparking

De gemeente maakt wel bekend dat ze tegemoet komt aan de verzuchtingen rond het tekort aan parkeermogelijkheden rond de Meerminsite. “Vandaar dat er nog binnen deze legislatuur wordt geïnvesteerd in een extra parking aan het Kerkplein. De gemeente kocht het voormalige atelier van Scheldecub aan met een oppervlakte van 3.184 m². Hierop zal voor het nieuwe administratief centrum een groene parking met een honderdtal parkeerplaatsen gerealiseerd worden met laadpalen, waterdoorlaatbare materialen, en het nodige groen. Deze zone zal ook multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Door deze parking te creëren kan de kerkpleinomgeving ook worden ingezet voor festiviteiten en allerlei andere gemeentelijke activiteiten”, aldus de burgemeester. “We hebben met deze beleidsploeg ervoor gekozen om sterk te investeren in infrastructuur om zo de trein van de toekomst niet te missen. Het nieuwe sport -en cultuurcomplex de Meermin is momenteel reeds volop in gebruik en het administratief centrum zal volgend jaar opengesteld worden voor onze inwoners waardoor we de dienstverlening nog verder kunnen optimaliseren.”

Geen ontslagen

De gemeente benadrukt dat er geen ontslagen vallen. “In Waasmunster behoren wij bij de gemeenten met het laagste aantal ambtenaren per 1000 inwoners. We werken dus reeds efficiënt”, klinkt het. “Door de tering naar de nering te zetten belandden we bovendien op een positief autofinancieringsmarge waardoor ook de volgende beleidsploeg over de nodige investeringscapaciteit zal beschikken.”

