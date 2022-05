Gemeente plaatst buitenfitness aan vrijetijdscentrum De Meermin

Zele Agent in levensge­vaar na ongeval op E17

Op de E17 in Zele is zaterdagochtend een agent levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. De agent was op weg van zijn nachtshift naar huis toen hij achteraan inreed op een rijdende vrachtwagen. De bestuurder is in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht.

21 mei