Gemeente overhandigt brevetten opleidingen Rode Kruis

Nieuw openbaar onderzoek nodig voor windturbi­ne na wijzigin­gen in projectin­houd

Bij de aanvraag van een windturbine in Moerzeke is er geen intrekking van het dossier gebeurd zoals eerder vermeld deze week. Wel zijn er wijzigingen uitgevoerd in het project waardoor een volledig nieuw openbaar onderzoek moet opgestart worden. Wanneer de beslissing hierover valt is nog niet duidelijk.