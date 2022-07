Gemeente organiseert De Dinnerclub voor senioren

Waasmunster Statieker­mis neemt vliegende start: “Eerste editie van quiz is meteen een succes”

De Statiekermis in Waasmunster is dit weekend aan haar 71ste editie toe. Het startschot werd vrijdagavond gegeven met een officiële ontvangst in kasteel Blauwendael en de eerste uitgave van de Statiequiz.

23 juli