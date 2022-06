Gemeente kent toelage toe aan vzw Kansarmen

Waasmunster Twee bewoners bestolen tijdens verhuis en klussen in de tuin

Dieven zijn het voorbije weekend erg actief geweest in Waasmunster. In de Bergstraat werd een portefeuille gestolen terwijl de bewoner in de tuin aan het werk was en in de Dommelstraat verdween een handtas uit een geparkeerde auto terwijl het slachtoffer aan het verhuizen was.

6 juni