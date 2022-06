Gemeente gaat gronden Vinkenlaan (ex-camping Gerstekot) verkopen

Oppositiepartij Open Vld liet duidelijk blijken dat het een verkoop geen goed idee vindt. “Gronden zijn schaars. Het is een zone voor recreatie. Stel dat er een koper opduikt die er weekendverblijven wil optrekken in een zone voor verblijfsrecreatie. In het verleden hebben we hier reeds problemen mee gekend op de Maretak en in de Bollewijk”, waarschuwt Rik Daelman. “Als je de gronden verkoopt, heb je minder vat op de private invulling nadien en bovendien kunnen grond in de toekomst nog van pas komen voor een invulling door de gemeente zelf.” Ook raadslid Marc De Beule (Groen) klopte op dezelfde nagel. “De grond verliest zijn waarde niet. Je kan hem even goed in handen houden. Het bestuur laat hier een kans liggen om het perceel te bebossen”. Net als Open Vld, Groen stemde ook Vlaams Belang tegen de verkoop. “Deze beslissing is onvoldoende gemotiveerd. Er verdwijnt weer een stuk patrimonium van onze gemeente.”