Gedeeltelijke zonsverduistering was ook vanuit het Waasland te zien

Zonsverduisteringen zijn een eerder zeldzaam fenomeen. De laatste keer dat we vanuit ons land een gedeeltelijke zonsverduistering konden waarnemen was op 10 juni 2021 toen er ook een gedeeltelijke verduistering van zo’n 26% te zien was. Op de volgende gedeeltelijke zonsverduistering is het wachten tot 25 maart 2025. Dan zal de zon voor maximum 35% achter de maan verdwijnen. 12 augustus 2026 wordt een dag om aan te stippen in de agenda, want op die dag is vanuit ons land een bijna volledige zonsverduistering te zien. Die dag zal de zon op het hoogtepunt voor maar liefst 91% bedekt worden door de maan. In delen van Spanje zal de verduistering totaal zijn, net als in het Westen van Ijsland en op delen van Groenland. Totale zonsverduisteringen zijn veel zeldzamer. De eerstvolgende volledige eclips in ons land is pas in het jaar 2150 te zien.