Firelight (Lokeren) zendt cruciale handbalmatch DHC Waasmunster live uit via televisie en internet

Hamme Academie start met nieuw initiatief en zet eigen leerlingen in de kijker met bijzondere tentoon­stel­ling

Naar aanleiding van Dag van de Academies op zaterdag 11 februari start de academie in Hamme met een nieuw initiatief binnen de academie. Tweemaal per jaar zal zo een gevorderde leerling uit de academie in the picture worden gezet. Roosje Debbaut mag de spits afbijten dit jaar en zal gespreid over de hele creatieve campus haar werken mogen tonen.

7 februari