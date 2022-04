Familie Sturm maakt Duits wachthuisje voor Erfgoeddag op Oud Vliegveld

“De bal ging aan het rollen na een gesprek met Robert De Ridder en Pierre Van Laer. Zij hadden gehoord dat ik een V1-bom had nagemaakt en wilden daar naar komen kijken. Zelf beschikken ze over een Bombardier-legerjeep”, zegt Johan Sturm. “Voor de Erfgoeddag hebben we een Duits wachthuisje nagemaakt waarin op geregelde tijdstippen iemand verhalen zal vertellen over het oud Vliegveld. Er zullen ook tien legervoertuigen aanwezig zijn. Er is ook nog een openluchttentoonstelling met voorwerpen gevonden of gelinkt aan wat zich daar allemaal heeft afgespeeld op het Oud Vliegveld”, zegt Sturm. “En Robert heeft schilderij en een replica op schaal van het Duitse verkenningsvliegtuig Henschel Hs-126 nagemaakt.”