Extra pech voor restaurantuitbater De Verborgen Tuin: boom valt op foodtruck

Waasmunster/Hamme Oude spoorweg­brug tussen Sombeke en Hamme wordt in ere hersteld: CD&V/N-VA-meerder­heid bereikt akkoord met Vlaamse Waterweg

16 december Na maandenlang onderhandelen tussen de gemeente Waasmunster, de Vlaamse Waterweg, Ruimte Vlaanderen en Agentschap Natuur en Bos over de toekomst van de Durmevallei lijkt een akkoord in de maak. “Het meest opmerkelijke is dat een eis van de gemeente om de toeristische verbinding met Hamme te faciliteren door een brug over de Durme voor de zachte weggebruiker door de Vlaamse Waterweg positief werd beantwoord”, zegt burgemeester Jurgen Bauwens (CD&V). De brug zal niet exact op dezelfde plaats liggen als vroeger, maar 200 meter opschuiven richting Waasmunster-centrum.