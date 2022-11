Drie kinderen en vrouw kritiek bij zware woningbrand in Waasmunster

Het vuur ontstond kort na 4 uur in een van de slaapkamers op de eerste verdieping en was al snel uitslaand. De in totaal elf bewoners werden in hun slaap verrast. Drie kinderen en een oudere vrouw — de grootmoeder van de familie — die op de zolder sliepen, konden geen kant uit en zaten als ratten in de val. De brandweer kon hen levend uit de woning redden maar zij liepen een zware rookvergiftiging op en werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Nog zeven andere gezinsleden, twee volwassenen en vijf kinderen, konden op eigen kracht aan de vlammenzee ontsnappen en waren er minder erg aan toe. In totaal moesten er negen personen naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het gaat om een familie van allochtone origine die al een aantal jaren in de straat woont. De eerste verdieping van de woning is volledig uitgebrand, de rest van het huis liep zware rook- en waterschade op waardoor het onbewoonbaar verklaard is. De oorzaak van de brand kon nog niet achterhaald worden. Tijdens de interventie was de straat volledig afgesloten voor alle verkeer.