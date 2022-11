Drie kinderen en grootmoeder kritiek bij zware woningbrand in Waasmunster

Het vuur ontstond kort na 4 uur in een van de slaapkamers op de eerste verdieping en was al snel uitslaand. De in totaal elf bewoners werden in hun slaap verrast. Drie kinderen en een oudere vrouw — de grootmoeder van de familie — die op de zolder sliepen, konden geen kant uit en zaten als ratten in de val. De brandweer kon hen levend uit de woning redden, maar zij liepen een zware rookvergiftiging op en werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.