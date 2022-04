Dirk en Carla bundelen verhalen in ‘De vloek van de Paternoster’

Het boek is gebaseerd op een werkstuk van Dirk Van Hecke en Ronny Wijnings voor een theatervoorstelling met live muziek. “Tijdens de coronajaren lag alles stil op cultureel vlak. Postcorona werd het nog moeilijker dit project te realiseren. Om te vermijden dat onze ideeën in het niets zouden verdwijnen, hebben we de vertellingen en liedjes gebundeld en aangevuld met tekeningen van Carla”, zegt Dirk. Via de QRcodes in het boek kan je de liedjes beluisteren. “Het verhaal speelt zich af in de jaren zeventig toen Dirk opgroeide in Waasmunster en Ronny in Berendrecht. Het bundelt anekdotes en belevingen over school, eerste liefdes,uitgaan, etc. “Het zou de hedendaagse jeugd een beeld kunnen geven over de toenmalige tijdsgeest en hoe wij als jongeren opgroeiden”, aldus Dirk en Carla.